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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:07
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:flyman
% которые у них не сопоставимы с курсовым риском...
А які співставні...ніхто не знає майбутнього.
майбутнє можна глянути у сусідів - від'ємні депозитні ставки
і де це саме такі відємні? дайте силку будь-ласка.
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Raymond
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