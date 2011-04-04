і де це саме такі відємні? дайте силку будь-ласка.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:07
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:10
Ще рік тому писали про негативні ставки
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:20
то лохотрон по эвропейськи!
вчитайтеся датський банк пропонує кредити з відємною ставкою!
ще в Європі дураків я не бачив щоб клали в банк свої гроші від -.
В Іспанії вже в деяких банках зявилися депозити під 3% і там без налоха і гарантії не до 200т грн!
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:32
Це хід від вуйця Бєні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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