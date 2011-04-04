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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:07

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:flyman % которые у них не сопоставимы с курсовым риском...

А які співставні...ніхто не знає майбутнього.


майбутнє можна глянути у сусідів - від'ємні депозитні ставки :evil:


і де це саме такі відємні? дайте силку будь-ласка.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:10

Ще рік тому писали про негативні ставки

наприклад

https://foreignpolicy.com.ua/ekonomika/ ... ni-stavky/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:20

  greenozon написав:Ще рік тому писали про негативні ставки

наприклад

https://foreignpolicy.com.ua/ekonomika/ ... ni-stavky/


то лохотрон по эвропейськи!
вчитайтеся датський банк пропонує кредити з відємною ставкою!
ще в Європі дураків я не бачив щоб клали в банк свої гроші від -.
В Іспанії вже в деяких банках зявилися депозити під 3% і там без налоха і гарантії не до 200т грн!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:32

Це хід від вуйця Бєні?
http://finbalance.com.ua/news/sud-vitrebuvav-u-natsbanku-zvit-kroll-shchodo-operatsiy-privatbanku-v-period-do-natsionalizatsi
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:52

  Raymond написав:то лохотрон по эвропейськи!

Лохотрон по европейски именно у нас.
Под заявлениями о дешевых кредитах, которые даже в теории многим будут не актуальны, режут возможность поднять свою покупательскую способность пересичного сплавляя ставки к минимуму, не рассматривая вопрос уменьшения налога на % от депо. Ко всему прочему добавилось уменьшение зарплат и потеря работы. Но пузырь ОВГЗ работает и обогащает в том числе и пришедших жирных котов.
Рисковать средствами становится безрассудно, под минимум, с налогами на выхлоп, с теоретической, но все же возможностью поделиться своими средствами опять же с жирными котами, под эгидой отбеливания. Если нет выхлопа то держать свои деньги в банках чтобы ими пользовались бесплатно, то еще удовольствие. Они должны или работать или быть в надежных месте, но это не БС.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:04

  ruvex написав:
  Raymond написав:то лохотрон по эвропейськи!

Лохотрон по европейски именно у нас.
Под заявлениями о дешевых кредитах, которые даже в теории многим будут не актуальны, режут возможность поднять свою покупательскую способность пересичного сплавляя ставки к минимуму, не рассматривая вопрос уменьшения налога на % от депо. Ко всему прочему добавилось уменьшение зарплат и потеря работы. Но пузырь ОВГЗ работает и обогащает в том числе и пришедших жирных котов.
Рисковать средствами становится безрассудно, под минимум, с налогами на выхлоп, с теоретической, но все же возможностью поделиться своими средствами опять же с жирными котами, под эгидой отбеливания. Если нет выхлопа то держать свои деньги в банках чтобы ими пользовались бесплатно, то еще удовольствие. Они должны или работать или быть в надежных месте, но это не БС.

З банків, геть! 8) Навіть просто зберігати на поточному, з новим фінмоном, головняк! :x
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