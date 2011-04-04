і де це саме такі відємні? дайте силку будь-ласка.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:07
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:10
Ще рік тому писали про негативні ставки
наприклад
+50грн !
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:20
то лохотрон по эвропейськи!
вчитайтеся датський банк пропонує кредити з відємною ставкою!
ще в Європі дураків я не бачив щоб клали в банк свої гроші від -.
В Іспанії вже в деяких банках зявилися депозити під 3% і там без налоха і гарантії не до 200т грн!
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:32
Це хід від вуйця Бєні?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:19
Пусть результаты приватизации с 90-х пересмотрят и вернут назад государству незаконно отобранные средства производства, а не зарятся на накопления пересичного. С регулятором подобным НБУ в настоящее время и произволом банков, беззаконием - это кормить реального троля, БС - которая не работает на реальный сектор экономики.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Что не правдивого и некорректного было в сообщении выше, что его удалили?
Прошу прокомментировать.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:45
Гниль не подточить, но потакая, заложниками станут абсолютно все.
Люди не должны превращаться в скотов, с какой бы стороны на это не смотреть, а
стадный инстинкт к этому и приводит.
Если сохранить средства и помочь сохранить другим это неправомерность, то видно не стоит тратить время на подобное, и что-то здесь писать вообще.
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