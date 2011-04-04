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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:49

  Квесторе_поверніться написав:Відповідь в питаннях тітонбці Го...слабка, як на мене
https://politicus.com.ua/2020/05/29/neljubimye-pojetomu-ne-zadannye-valerii-gontarevoj-voprosy/

Зато само интервью леры двести баксов сладенькое и сильное, правда? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:35

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відповідь в питаннях тітонбці Го...слабка, як на мене
https://politicus.com.ua/2020/05/29/neljubimye-pojetomu-ne-zadannye-valerii-gontarevoj-voprosy/

Зато само интервью леры двести баксов сладенькое и сильное, правда? :mrgreen:

Ну це слід конкретно...з чим не погоджуєтесь?
З оприлюднених розмов Байдена і Порошенко ...Байден просить Пороха підтримати тітоньку Го в борні з вуйцем Беньою.
Виглядає що це тітонька Го грала основну скрипку в борні з вуйцем а Порох лише підтримував.
Зрозуміло чому Го і Бєня найлютіші вороги.
От хто тут набрався б сміливості стати ворогом вуйця?
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