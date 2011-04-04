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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:49

  Квесторе_поверніться написав:Відповідь в питаннях тітонбці Го...слабка, як на мене
https://politicus.com.ua/2020/05/29/neljubimye-pojetomu-ne-zadannye-valerii-gontarevoj-voprosy/

Зато само интервью леры двести баксов сладенькое и сильное, правда? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:35

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відповідь в питаннях тітонбці Го...слабка, як на мене
https://politicus.com.ua/2020/05/29/neljubimye-pojetomu-ne-zadannye-valerii-gontarevoj-voprosy/

Зато само интервью леры двести баксов сладенькое и сильное, правда? :mrgreen:

Ну це слід конкретно...з чим не погоджуєтесь?
З оприлюднених розмов Байдена і Порошенко ...Байден просить Пороха підтримати тітоньку Го в борні з вуйцем Беньою.
Виглядає що це тітонька Го грала основну скрипку в борні з вуйцем а Порох лише підтримував.
Зрозуміло чому Го і Бєня найлютіші вороги.
От хто тут набрався б сміливості стати ворогом вуйця?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:23

Re: Байки про банки і не тільки....

валютчики пишуть, що тепер з ОВДПшників не беруть військовий збір теж
і кому ті депозити тре?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:...Пусть результаты приватизации с 90-х пересмотрят и вернут назад государству незаконно отобранные средства производства, а не зарятся на накопления пересичного.

ничего себе призывы...
не думал, что вы утопист.

Не отворачивайтесь от масс.
Утописты, здесь все ожидавшие и продолжающие ожидать следующие ~30 лет.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:51

  Квесторе_поверніться написав:Байден просить Пороха підтримати тітоньку Го в борні з вуйцем Беньою.


Осталось только выяснить - зачем приспичило вице-президенту великой страны поддерживать мелкого чиновника в мировом масштабе как тётушка Го.
Может барыжничал на этой теме Привата по мелочам, или сын его как в случае с Бурисмой был в доле.
Всё очень мутно на самом деле.
Выглядит как если бы Тим Кук позвонил в Одессу на Малую Арнаутскую арендатору помещения, где авторизованный дилер Эппл снимает под магазин, и поговорил с этим Фимой насчёт аренды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:34

  flyman написав:валютчики пишуть, що тепер з ОВДПшників не беруть військовий збір теж
і кому ті депозити тре?


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