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Зато само интервью леры двести баксов сладенькое и сильное, правда?
Ну це слід конкретно...з чим не погоджуєтесь? З оприлюднених розмов Байдена і Порошенко ...Байден просить Пороха підтримати тітоньку Го в борні з вуйцем Беньою. Виглядає що це тітонька Го грала основну скрипку в борні з вуйцем а Порох лише підтримував. Зрозуміло чому Го і Бєня найлютіші вороги. От хто тут набрався б сміливості стати ворогом вуйця?
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Квесторе_поверніться написав:Байден просить Пороха підтримати тітоньку Го в борні з вуйцем Беньою.
Осталось только выяснить - зачем приспичило вице-президенту великой страны поддерживать мелкого чиновника в мировом масштабе как тётушка Го. Может барыжничал на этой теме Привата по мелочам, или сын его как в случае с Бурисмой был в доле. Всё очень мутно на самом деле. Выглядит как если бы Тим Кук позвонил в Одессу на Малую Арнаутскую арендатору помещения, где авторизованный дилер Эппл снимает под магазин, и поговорил с этим Фимой насчёт аренды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.