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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
П.С. Подскажите как в посте сделать ссылку на пост который был ранее
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:18
В посте, который нужно вставить, нажать на якорь перед датой его опубликования ( * "Добавлено: Ср 03 июн, 2020 21:13"), скопировать в строке УРЛа адрес и вставить в свое сообщение.
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