В посте, который нужно вставить, нажать на якорь перед датой его опубликования ( * "Добавлено: Ср 03 июн, 2020 21:13"), скопировать в строке УРЛа адрес и вставить в свое сообщение.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:18
В посте, который нужно вставить, нажать на якорь перед датой его опубликования ( * "Добавлено: Ср 03 июн, 2020 21:13"), скопировать в строке УРЛа адрес и вставить в свое сообщение.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день
Я за советом.
Что делать с ежемесячным поступлением гривны?
1. Покупать доллары ежемесячно?
2. или пополнять депо под 16,5 грязными до конца года?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:30
держать на счетах до востребования 12% грязными (укргаз, форвард) а) в случае шухера - покупать валюту. б) если будет укрепляж до 24+ тоже покупать валюту
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:27
Не забывать "держать в уме" мысль о том, что в случае шухера серьезного это делать будет (может быть) затруднительно.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:36
Re: Байки про банки і не тільки....
А Приват рахувався як надійний , але малоприбутковий ?
А от , наприклад , як зараз - Приват ліг , схоже , від учора ще - і раптом якраз зараз щось буде відбуватися ? А у вас все зависло ... І так може бути в будь-якому банку ... А у зв"язку з карантином відділення теж не працюють . Ну і якщо сервера лежать - то і відділення не допоможе ...
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:48
как по мне, 50% в пункт а и 50% в пункт б и готовится к 100% на пункт а, если ситуация с % не изменится
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:03
Ставки далі падають
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Спасибо, господа, за Ваше мнение
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