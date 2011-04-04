Додано: Чет 04 чер, 2020 09:26

Добрый день

Я за советом.

Что делать с ежемесячным поступлением гривны?

1. Покупать доллары ежемесячно?

2. или пополнять депо под 16,5 грязными до конца года?

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