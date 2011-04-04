Квесторе_поверніться
Если дорого - продавать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:36
Квесторе_поверніться
Если дорого - продавать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:14
Зеленський знову пообіцяв «дотиснути» банки
Що пообіцяв президент
«Кредити ми „дотиснемо“ в будь-якому випадку, кредити ми все одно зробимо для населення максимум… до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо», – сказав він.
Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (зараз ставка 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевлення кредитів.
значить дядЯша зробить 7% (6??) вже наступного тижня (буде перегляд обліковки в четвер)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:58
Сьогодні злив залишки ойри ПА29.7
Газмяс сказав візьмем небагато, бо нема гривні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:00
50% річних кредит у Абанку, ну-ну, дотиснуть, байкарі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:05
Якщо на хазяйстві не потрібно....можна...але без фанатизму.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06
Re: Байки про банки і не тільки....
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19
Катерина не чекає легких часів...завдання вистояти
З державних найпроблемніший Сіма, потім Пишка.
Газмяс і Приват не проблемні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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