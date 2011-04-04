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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 897898899900>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:36

Квесторе_поверніться

Если дорого - продавать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:14

Зеленський знову пообіцяв «дотиснути» банки

Що пообіцяв президент
«Кредити ми „дотиснемо“ в будь-якому випадку, кредити ми все одно зробимо для населення максимум… до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо», – сказав він.

Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (зараз ставка 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевлення кредитів.


значить дядЯша зробить 7% (6??) вже наступного тижня :) (буде перегляд обліковки в четвер)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Почему покупку евро не рассматриваете?

Дорого.

Сьогодні злив залишки ойри ПА29.7
Газмяс сказав візьмем небагато, бо нема гривні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:00

  greenozon написав:Зеленський знову пообіцяв «дотиснути» банки

Що пообіцяв президент
«Кредити ми „дотиснемо“ в будь-якому випадку, кредити ми все одно зробимо для населення максимум… до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо», – сказав він.

Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (зараз ставка 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевлення кредитів.


значить дядЯша зробить 7% (6??) вже наступного тижня :) (буде перегляд обліковки в четвер)

50% річних кредит у Абанку, ну-ну, дотиснуть, байкарі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:05

  Investor_K написав:Квесторе_поверніться

Если дорого - продавать?

Якщо на хазяйстві не потрібно....можна...але без фанатизму.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:50% річних кредит у Абанку

Яких 50%, 75%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19

Катерина не чекає легких часів...завдання вистояти
З державних найпроблемніший Сіма, потім Пишка.
Газмяс і Приват не проблемні.

https://finclub.net/ua/analytics/kateryna-rozhkova-zaraz-pered-namy-stoit-nelehke-zavdannia-vystoiaty-a-takozh-zberehty-banky-ta-ikhnikh-kliientiv.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:50% річних кредит у Абанку

Яких 50%, 75%.

мені в СМС пропозиція 50%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:51

  flyman написав:50% річних кредит у Абанку, ну-ну, дотиснуть, байкарі.


Ага. Посматриваю прайсы на сандеро. Есть у них типа кредит со скидкой в 30 тыщ.
Так вот пару месяцев назад реальная ставка там писалась как 18.56. Сейчас - 36. Вот не пойму, это у девочек калькуляторы сломались или это такое покращення :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:03

Re: Байки про банки і не тільки....

камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо
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