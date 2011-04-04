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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:07
Всім брати приклад з Якова
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:41
Re: Байки про банки і не тільки....
АльфаБанк
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54
Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:59
ПриватБанк, Универсалбанк, Альфа банк.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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