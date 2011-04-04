Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54

Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.

Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.

Онлайн не подходит.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.