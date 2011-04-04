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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:07

Всім брати приклад з Якова :)
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/04/465 ... raciyi_nbu
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо
АльфаБанк
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54

Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:59

  vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо

ПриватБанк, Универсалбанк, Альфа банк.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:01

  vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо

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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:23

  freeze написав:Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.

уточните в а-банке, я краем уха слышал у кого есть карта тому перевод через кассу бесплатный, у человека карты с собой не было но он назвал свой номер телефона и перевел деньги, куда был перевод я не знаю, может быть на а-банк.
vitaliian
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