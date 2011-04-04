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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 898899900901>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:07

Всім брати приклад з Якова :)
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/04/465 ... raciyi_nbu
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо
АльфаБанк
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54

Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:59

  vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо

ПриватБанк, Универсалбанк, Альфа банк.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:01

  vitaliian написав:камрады у какого банка есть кросс онлайн обмен евро доллар без захода в гривну? спасибо

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  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
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  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:23

  freeze написав:Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.

уточните в а-банке, я краем уха слышал у кого есть карта тому перевод через кассу бесплатный, у человека карты с собой не было но он назвал свой номер телефона и перевел деньги, куда был перевод я не знаю, может быть на а-банк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:20

  greenozon написав:Зеленський знову пообіцяв «дотиснути» банки

Що пообіцяв президент
«Кредити ми „дотиснемо“ в будь-якому випадку, кредити ми все одно зробимо для населення максимум… до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо», – сказав він.

Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (зараз ставка 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевлення кредитів.


значить дядЯша зробить 7% (6??) вже наступного тижня :) (буде перегляд обліковки в четвер)



Партія Порошенка звернулась до НАБУ і ДБР через дзвінок Зеленського голові держбанку

"Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління Укрексімбанку під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи.

Сьогодні депутати "Європейської Солідарності" зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства", - повідомив Ар'єв.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/4/661402/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42

  Квесторе_поверніться написав:Всім брати приклад з Якова :)
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/04/465 ... raciyi_nbu

Очередное подтверждение, что рожкова главный вредитель в нбу - пятый год ломает банковскую систему, а свои бабки держит под грушой, не верит самка собаки, в то что делает.
Это как держать поваром в стейкхаусе вегетарианку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:01

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всім брати приклад з Якова :)
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/04/465 ... raciyi_nbu

Очередное подтверждение, что рожкова главный вредитель в нбу - пятый год ломает банковскую систему, а свои бабки держит под грушой, не верит самка собаки, в то что делает.
Это как держать поваром в стейкхаусе вегетарианку

В Платині кошти Катерини згоріли ...тому остерігається.
Ну і куча кримінальних справ, Бєня ворог, Судова система непередбачувана...при вироці Суду можуть все що в банках конфіскувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:01

Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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