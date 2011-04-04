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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:07
Всім брати приклад з Якова
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:41
Re: Байки про банки і не тільки....
АльфаБанк
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54
Господа, может кто-то с лёту подскажет, у каких банков самая небольшая комиссия при оплате в другой банк Украины через кассу банка.
Что-то везде где спросил 1,5 % на суммах около 5 тысяч. До карантина меньше было.
Онлайн не подходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:59
ПриватБанк, Универсалбанк, Альфа банк.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:01
ПУМБ
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:23
уточните в а-банке, я краем уха слышал у кого есть карта тому перевод через кассу бесплатный, у человека карты с собой не было но он назвал свой номер телефона и перевел деньги, куда был перевод я не знаю, может быть на а-банк.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:20
Партія Порошенка звернулась до НАБУ і ДБР через дзвінок Зеленського голові держбанку
"Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління Укрексімбанку під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи.
Сьогодні депутати "Європейської Солідарності" зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства", - повідомив Ар'єв.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42
Очередное подтверждение, что рожкова главный вредитель в нбу - пятый год ломает банковскую систему, а свои бабки держит под грушой, не верит самка собаки, в то что делает.
Это как держать поваром в стейкхаусе вегетарианку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:01
В Платині кошти Катерини згоріли ...тому остерігається.
Ну і куча кримінальних справ, Бєня ворог, Судова система непередбачувана...при вироці Суду можуть все що в банках конфіскувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:01
Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому
Кешбечные карты!
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