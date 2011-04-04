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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:02

Це шо за банчик?

http://finbalance.com.ua/news/dbr-prokuror-khotiv-otrimati-100-tis-khabarya-za-zakrittya-bankivsko-spravi
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Партія Порошенка звернулась до НАБУ і ДБР через дзвінок Зеленського голові держбанку


Одним карантин, а інші собі каву в кафешці попивають.
Цинізм вражає!
https://news.liga.net/politics/news/zel ... tit-shtraf
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:21

  omb написав:Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому

Очень даже при чем. Высшее руководство НБУ, призывающее доверять банковской системе, должно подтверждать это собственным примером, а поступает с точностью наоборот
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:33

  omb написав:Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому

Все верно, это отлично характеризует ее и ее работу - человек который готовит колбасу для пересичных, сам ее не употребляет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:28

  Faceless написав:
  omb написав:Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому

Очень даже при чем. Высшее руководство НБУ, призывающее доверять банковской системе, должно подтверждать это собственным примером, а поступает с точностью наоборот

ВСі підтверджують, крім Катерини...в неї можуть бути різні причини які вона не хоче робити публічними.
Може боїться помсти Бєні, злого ворога її і Го.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:29

Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:32

  omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?

Яків справжній патріот. Пропали грошенята в Дельті а він все тримає в БС.
Хто тоді кине камінь в Якова.
Катерина вірний Санчо Панса, яка пройшла школу Платини.
Там є за що зачепитись. А з нашими Судами всяке може бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:35

  omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?

Именно так, в обществе с устоявшейся моралью, министр здравоохранения, лечащийся заграницей отправляется в отставку незамедлительно. А у таких предприятий, которые возглавляют васадзе, не должно быть прикормленных депутатских групп, которые десятилетиями сохраняют им монополию в стране, в ущерб безопасности небогатых граждан
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06

Stringer понятно, у нас радикально различаются взгляды на жизнь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:11

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?

Яків справжній патріот. Пропали грошенята в Дельті а він все тримає в БС.
Хто тоді кине камінь в Якова.
Катерина вірний Санчо Панса, яка пройшла школу Платини.
Там є за що зачепитись. А з нашими Судами всяке може бути.

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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