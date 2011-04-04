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omb написав:Stringer Это ее личный выбор - причем тут одно к другому
Очень даже при чем. Высшее руководство НБУ, призывающее доверять банковской системе, должно подтверждать это собственным примером, а поступает с точностью наоборот
ВСі підтверджують, крім Катерини...в неї можуть бути різні причини які вона не хоче робити публічними. Може боїться помсти Бєні, злого ворога її і Го.
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omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?
Яків справжній патріот. Пропали грошенята в Дельті а він все тримає в БС. Хто тоді кине камінь в Якова. Катерина вірний Санчо Панса, яка пройшла школу Платини. Там є за що зачепитись. А з нашими Судами всяке може бути.
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omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?
Именно так, в обществе с устоявшейся моралью, министр здравоохранения, лечащийся заграницей отправляется в отставку незамедлительно. А у таких предприятий, которые возглавляют васадзе, не должно быть прикормленных депутатских групп, которые десятилетиями сохраняют им монополию в стране, в ущерб безопасности небогатых граждан
omb написав:Stringer тобишь Васадзе должен ездить на ланосе? министр образования должен ОБЯЗАТЕЛЬНО учить детей в своей стране? и так далее?
Яків справжній патріот. Пропали грошенята в Дельті а він все тримає в БС. Хто тоді кине камінь в Якова. Катерина вірний Санчо Панса, яка пройшла школу Платини. Там є за що зачепитись. А з нашими Судами всяке може бути.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня