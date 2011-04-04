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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:30

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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:32

  omb написав:Stringer понятно, у нас радикально различаются взгляды на жизнь

К сожалению, вы не одиноки, потому у нас чиновники в основном и продолжают работать тут, а жить едут туда, а народу все хуже и хуже
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:47

Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:57

  omb написав:Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают :mrgreen:

А причём тут дети? Кто то говорил о детях рожковой или гонтаревой, кроме вас?
Свобода выбора есть всегда, хочешь заниматься своими делами - руки развязаны, хочешь заниматься проблемами общества, будь добр, соблюдай приличия.
Можно продавать все что угодно будучи предпринимателем. Нельзя продавать ничего кроме личного имущества, будучи государственным служащим
Stringer
 
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