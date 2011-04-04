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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:30

Видно транш МВФ буде
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:32

  omb написав:Stringer понятно, у нас радикально различаются взгляды на жизнь

К сожалению, вы не одиноки, потому у нас чиновники в основном и продолжают работать тут, а жить едут туда, а народу все хуже и хуже
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:47

Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:57

  omb написав:Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают :mrgreen:

А причём тут дети? Кто то говорил о детях рожковой или гонтаревой, кроме вас?
Свобода выбора есть всегда, хочешь заниматься своими делами - руки развязаны, хочешь заниматься проблемами общества, будь добр, соблюдай приличия.
Можно продавать все что угодно будучи предпринимателем. Нельзя продавать ничего кроме личного имущества, будучи государственным служащим
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:34

  Stringer написав:
  omb написав:Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают :mrgreen:

А причём тут дети? Кто то говорил о детях рожковой или гонтаревой, кроме вас?
Свобода выбора есть всегда, хочешь заниматься своими делами - руки развязаны, хочешь заниматься проблемами общества, будь добр, соблюдай приличия.
Можно продавать все что угодно будучи предпринимателем. Нельзя продавать ничего кроме личного имущества, будучи государственным служащим

Крисиво жити може заборонити...тільки Кримінальний Кодекс. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:46

Stringer ну я ж писал про министра образования, про министра здравоохранения таже ситуация
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  omb написав:про министра образования

Це хто?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33716
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
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  #<1 ... 899900901902
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