|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:30
Видно транш МВФ буде
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:32
К сожалению, вы не одиноки, потому у нас чиновники в основном и продолжают работать тут, а жить едут туда, а народу все хуже и хуже
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:47
Stringer то, что не одинок согласен, с выводом о жизни не согласен, нет там прямой связи + всегда должна быть свобода выбора, как говорится дети за родителей не отвечают
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:57
А причём тут дети? Кто то говорил о детях рожковой или гонтаревой, кроме вас?
Свобода выбора есть всегда, хочешь заниматься своими делами - руки развязаны, хочешь заниматься проблемами общества, будь добр, соблюдай приличия.
Можно продавать все что угодно будучи предпринимателем. Нельзя продавать ничего кроме личного имущества, будучи государственным служащим
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:34
Крисиво жити може заборонити...тільки Кримінальний Кодекс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:46
Stringer ну я ж писал про министра образования, про министра здравоохранения таже ситуация
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:51
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|