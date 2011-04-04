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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34
Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01
Так шухер коли буде ніхто не знає.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:28
Квесторе_поверніться
ну так людина як раз питає який сенс тримати під 1-2% чи 3% коли шухер рано чи пізго буде якщо не в кінці літа но наступного року.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:33
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