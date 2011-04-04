|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34
Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5769
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01
Investor_K написав:
Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
Так шухер коли буде ніхто не знає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33719
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:28
Квесторе_поверніться
ну так людина як раз питає який сенс тримати під 1-2% чи 3% коли шухер рано чи пізго буде якщо не в кінці літа но наступного року.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:33
Минфин прямо расщедрился с промо.
Просто зараз і до 14 червня включно, оформіть заявку по будь-якому банку-учаснику акції та отримайте потрійні бонуси до Дня Святої Трійці !
600/800/1200 гривень одразу + бонус до 1,25%!
Для депозитів сумою від 100 000 гривень – 600 гривень додатково до бонусу
Для депозитів сумою від 150 000 гривень – 800 гривень додатково до бонусу
Для депозитів сумою від 200 000 гривень – 1200 гривень додатково до бонусу
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9694
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 712 раз.
- Подякували: 2093 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:52
Investor_K написав:
Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
ну так дроби на курс 60 и держи, если дома сейфа нет и вложить нет желания, то что остаётся?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214780
|
|
|50
|82982
|
|
|18
|21493
|
|