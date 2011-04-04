|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34
Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01
Так шухер коли буде ніхто не знає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:28
Квесторе_поверніться
ну так людина як раз питає який сенс тримати під 1-2% чи 3% коли шухер рано чи пізго буде якщо не в кінці літа но наступного року.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:33
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 06 чер, 2020 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:52
ну так дроби на курс 60 и держи, если дома сейфа нет и вложить нет желания, то что остаётся?
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:17
Re: Байки про банки і не тільки....
ВлоШиться под 1-2% и потом в случае шухера бегать как потерпевший, гениально
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:25
Triton ваши предложения?
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:39
Re: Байки про банки і не тільки....
В данное время, валюта вне банков...Да и с грн, не морозить на неразрывные депозиты. А про 6 мес и 1 годичные неразрывные депозиты, можно пока вообще забыть...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
|