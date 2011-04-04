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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34

Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01

  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?

Так шухер коли буде ніхто не знає.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:28

Квесторе_поверніться
ну так людина як раз питає який сенс тримати під 1-2% чи 3% коли шухер рано чи пізго буде якщо не в кінці літа но наступного року.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:33

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Востаннє редагувалось ruvex в Суб 06 чер, 2020 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:52

  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все?
ну так дроби на курс 60 и держи, если дома сейфа нет и вложить нет желания, то что остаётся?
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:17

Re: Байки про банки і не тільки....

ВлоШиться под 1-2% и потом в случае шухера бегать как потерпевший, гениально :)
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:25

Triton ваши предложения?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:39

Re: Байки про банки і не тільки....

В данное время, валюта вне банков...Да и с грн, не морозить на неразрывные депозиты. А про 6 мес и 1 годичные неразрывные депозиты, можно пока вообще забыть...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
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