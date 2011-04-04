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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:36

  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:43

Річна індульгенція?
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:44

  Амвросий написав:
  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.

А валюту під 0.5% в Мій банк?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:19

  Амвросий написав:
  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.


Розумне рішення, підтримую
які банки використовуєте, колего, для швидкої перекдки в валюту
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:47

  Амвросий написав:
  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.
Ну так в случае шухера ты же их не снимешь и что дальше?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:19

А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах? У меня в ТАСе лежат $ просто без процентов, потому что возиться с наличкой нет ни желания, ни времени. Можно переложить в Конкорд под 3% на текущий, но смысл из-за этих копеек парить себе мозг. А так, вдруг чего, я хоть могу конвертнуть usd в uah по нормальному курсу и снять потом всё в любом банкомате. Грн тоже держу на текущих, чтобы можно было перебросить и купить валюту, в крайнем случае снять и купить в обменке.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:47

  Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах? У меня в ТАСе лежат $ просто без процентов, потому что возиться с наличкой нет ни желания, ни времени. Можно переложить в Конкорд под 3% на текущий, но смысл из-за этих копеек парить себе мозг. А так, вдруг чего, я хоть могу конвертнуть usd в uah по нормальному курсу и снять потом всё в любом банкомате. Грн тоже держу на текущих, чтобы можно было перебросить и купить валюту, в крайнем случае снять и купить в обменке.


Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее. В процентном отношении безвозвратно утеряно банковской системой за последние шесть лет и украдено из банковских ячеек гораздо больше, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах?



Текущие счета для текущих расходов и личного форс-мажора.
При проблемах в БС они ни чем особо не будут отличаться от депозитных счетов.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:57

  freeze написав:Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее.

Домашние воры не существуют?
Vorlon
 
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