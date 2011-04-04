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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 903904905906>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:41

Квесторе_поверніться
А на ваш дом может упасть метеорит. Может? Вполне :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:43

  Квесторе_поверніться написав:Річна індульгенція?
https://finclub.net/ua/news/nbu-dozvolyv-bankam-porushuvaty-normatyvy-cherez-koronakryzu.html

Не приведет ли это к очередному банкопаду?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:
Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах?



Текущие счета для текущих расходов и личного форс-мажора.
При проблемах в БС они ни чем особо не будут отличаться от депозитных счетов.

При жорсткому дефолті валюту з ваютних рахунків банок можуть конфіскувати (видавати в гривні по грабіжницькому курсу) :(
Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним
В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".
Кстати до 2014 года можно было и наличную валюту получить в некоторых банкоматах. Это запретили. Сейчас можно обменять онлайн, сняли многие ограничения. Но на выдачу валюты с банкоматов ограничение не сняли...Почему?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:00

  Vorlon написав:
  freeze написав:Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее.

Домашние воры не существуют?


Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень :mrgreen:
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:04

  freeze написав:
  Vorlon написав:
  freeze написав:Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее.

Домашние воры не существуют?


Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень :mrgreen:
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.


здесь банковский форум, а не отделение полиции, где принимают заявы по ограблениям;)
риски есть и там, и там - и сравнивать их не получится - нет статистики)
хотя лично у меня стырили денег с карты больше, чем так)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:06

  freeze написав:Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее. В процентном отношении безвозвратно утеряно банковской системой за последние шесть лет и украдено из банковских ячеек гораздо больше, имхо.

Я же говорю, что с наличкой возиться нет никакого желания. Ну и если лежит меньше фонда, то чем я рискую? К тому же, я в любое время могу купить/продать со смартфона, где бы я не находился в тот момент.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:07

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:
  Vorlon написав:
  freeze написав:Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее.

Домашние воры не существуют?


Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень :mrgreen:
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.

Не знаю статистики, сколько похитили воры. И тут надо учитывать не только кеш. Но среди знакомых, например, пострадавших от краж куда больше, чем от банкопадов. Я например ничего не терял в банках, а вот от краж потери были. И те, кто "попал там, сям" в большинстве случаев деньги от фонда получили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:12

  Aps написав:
Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах?

Текущие счета для текущих расходов и личного форс-мажора.
При проблемах в БС они ни чем особо не будут отличаться от депозитных счетов.

Почему это не будут отличаться? Срочный депо Вы не снимите до окончания, а я свои сбережения сниму в банкомате. Жесткие проблемы в БС не сразу же начинаются, а по нарастающей. Будет время всё снять до серьёзных проблем. А вдруг обойдётся, то особо ничего не потеряю и позже положу обратно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:14

  Faceless написав:Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним

Вот об этом я и говорю и лично придерживаюсь такого принципа.
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