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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:41
Квесторе_поверніться
А на ваш дом может упасть метеорит. Может? Вполне
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Vorlon
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:43
Не приведет ли это к очередному банкопаду?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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ramaz
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах?
Текущие счета для текущих расходов и личного форс-мажора.
При проблемах в БС они ни чем особо не будут отличаться от депозитных счетов.
При жорсткому дефолті валюту з ваютних рахунків банок можуть конфіскувати (видавати в гривні по грабіжницькому курсу)
Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:56
Faceless написав:
Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним
В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".
Кстати до 2014 года можно было и наличную валюту получить в некоторых банкоматах. Это запретили. Сейчас можно обменять онлайн, сняли многие ограничения. Но на выдачу валюты с банкоматов ограничение не сняли...Почему?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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ramaz
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:00
Vorlon написав: freeze написав:
Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно
Да и безопаснее.
Домашние воры не существуют?
Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:04
freeze написав: Vorlon написав: freeze написав:
Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно
Да и безопаснее.
Домашние воры не существуют?
Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.
здесь банковский форум, а не отделение полиции, где принимают заявы по ограблениям;)
риски есть и там, и там - и сравнивать их не получится - нет статистики)
хотя лично у меня стырили денег с карты больше, чем так)))
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Shaman
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:06
freeze написав:
Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно
Да и безопаснее. В процентном отношении безвозвратно утеряно банковской системой за последние шесть лет и украдено из банковских ячеек гораздо больше, имхо.
Я же говорю, что с наличкой возиться нет никакого желания. Ну и если лежит меньше фонда, то чем я рискую? К тому же, я в любое время могу купить/продать со смартфона, где бы я не находился в тот момент.
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:07
freeze написав: Vorlon написав: freeze написав:
Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно
Да и безопаснее.
Домашние воры не существуют?
Сколько фиатных денег украли домашние воры за последние шесть лет ?
И сколько денег исчезло в банковской системе, с карточек, из банковских сейфов за это время, вчера тут обсуждали вынесение 17 ячеек с суммами от миллиона гривень
Забавно тут читать подписи - Попал в Дельте, попал в Имэксбанке, попал там, попал сям, и всё это не по пять тысяч гривен, увели деньги с карточки.
Не знаю статистики, сколько похитили воры. И тут надо учитывать не только кеш. Но среди знакомых, например, пострадавших от краж куда больше, чем от банкопадов. Я например ничего не терял в банках, а вот от краж потери были. И те, кто "попал там, сям" в большинстве случаев деньги от фонда получили.
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:12
Aps написав:
Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах?
Текущие счета для текущих расходов и личного форс-мажора.
При проблемах в БС они ни чем особо не будут отличаться от депозитных счетов.
Почему это не будут отличаться? Срочный депо Вы не снимите до окончания, а я свои сбережения сниму в банкомате. Жесткие проблемы в БС не сразу же начинаются, а по нарастающей. Будет время всё снять до серьёзных проблем. А вдруг обойдётся, то особо ничего не потеряю и позже положу обратно.
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- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:14
Faceless написав:
Після появи онлайн обміну ці ризику куди менші. Можуть не видавати валюту кешем, але курс все одно буде ринковий, продати онлайн, вывести й обміняти назад - втрати будуть, але незначні, порівняно з описаним
Вот об этом я и говорю и лично придерживаюсь такого принципа.
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Striker
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