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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:21
ramaz написав:
В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".
А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
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