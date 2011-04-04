А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:21
А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Если проблемы не сразу, то и реагировать будете не сразу. )
Осознание может прийти как раз под стук копыт. )
Я все к тому что если выбираете текущие вместо депозита только из-за возможности снять при кризисе, то может проще сразу под грушу? Тем более как понял у вас же не чемоданы надо хранить.
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:42
За даними НБУ за 4 місяці року 2020 записали збитки
Укрэксимбанк — минус 1,7 млрд грн;
Банк Кредит Днепр — минус 229,9 млн грн;
Проминвестбанк — минус 77,2 млн грн;
Сбербанк — минус 59,1 млн грн;
Правэкс-Банк — минус 44,5 млн грн;
БТА Банк — минус 37,5 млн грн;
Мисто Банк — минус 18,1 млн грн;
Банк Форвард - минус 11,1 млн грн;
Юнекс Банк — минус 7,1 млн грн;
Окси Банк — минус 5,3 млн грн;
АП Банк — минус 4,2 млн грн;
Банк Украинский капитал — минус 4,1 млн грн;
Украинский банк реконструкции и развития — минус 3,5 млн грн;
Банк Траст Капитал — минус 2,7 млн грн;
Пиреус Банк МКБ — минус 1,3 млн грн;
Кристалл банк — минус 991 тыс. грн;
Альпари Банк — минус 953 тыс. грн;
Альтбанк — минус 350 тыс. грн.
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