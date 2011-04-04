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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:21

  ramaz написав:В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".

А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Striker написав:
  Aps написав:
Striker написав:Почему это не будут отличаться? Срочный депо Вы не снимите до окончания, а я свои сбережения сниму в банкомате. Жесткие проблемы в БС не сразу же начинаются, а по нарастающей. Будет время всё снять до серьёзных проблем. А вдруг обойдётся, то особо ничего не потеряю и позжеечь положу обратно.


Если проблемы не сразу, то и реагировать будете не сразу. )
Осознание может прийти как раз под стук копыт. )
Я все к тому что если выбираете текущие вместо депозита только из-за возможности снять при кризисе, то может проще сразу под грушу? Тем более как понял у вас же не чемоданы надо хранить.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:42

За даними НБУ за 4 місяці року 2020 записали збитки
Укрэксимбанк — минус 1,7 млрд грн;
Банк Кредит Днепр — минус 229,9 млн грн;
Проминвестбанк — минус 77,2 млн грн;
Сбербанк — минус 59,1 млн грн;
Правэкс-Банк — минус 44,5 млн грн;
БТА Банк — минус 37,5 млн грн;
Мисто Банк — минус 18,1 млн грн;
Банк Форвард - минус 11,1 млн грн;
Юнекс Банк — минус 7,1 млн грн;
Окси Банк — минус 5,3 млн грн;
АП Банк — минус 4,2 млн грн;
Банк Украинский капитал — минус 4,1 млн грн;
Украинский банк реконструкции и развития — минус 3,5 млн грн;
Банк Траст Капитал — минус 2,7 млн грн;
Пиреус Банк МКБ — минус 1,3 млн грн;
Кристалл банк — минус 991 тыс. грн;
Альпари Банк — минус 953 тыс. грн;
Альтбанк — минус 350 тыс. грн.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:28

  Aps написав: Если проблемы не сразу, то и реагировать будете не сразу. )
Осознание может прийти как раз под стук копыт. )
Я все к тому что если выбираете текущие вместо депозита только из-за возможности снять при кризисе, то может проще сразу под грушу? Тем более как понял у вас же не чемоданы надо хранить.

Но возможность вовремя отреагировать всё таки есть, правильно? Мне этого достаточно. Под грушу не вариант только потому что не люблю держать наличку. А с долларами так вообще, сколько раз я уже читал на форуме, что могут изымать из обихода старые купюры и т.д., можно прилично потерять на этом.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:25

  freeze написав:
  Striker написав:А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах? У меня в ТАСе лежат $ просто без процентов, потому что возиться с наличкой нет ни желания, ни времени. Можно переложить в Конкорд под 3% на текущий, но смысл из-за этих копеек парить себе мозг. А так, вдруг чего, я хоть могу конвертнуть usd в uah по нормальному курсу и снять потом всё в любом банкомате. Грн тоже держу на текущих, чтобы можно было перебросить и купить валюту, в крайнем случае снять и купить в обменке.


Если без процентов, то тогда уже удобнее, чтобы монеты лежали на тихой глубокой нычке дома, доступно, быстро, удобно :mrgreen:
Да и безопаснее. В процентном отношении безвозвратно утеряно банковской системой за последние шесть лет и украдено из банковских ячеек гораздо больше, имхо.

Насчёт гораздо больших краж из банковских ячеек - это миф! Мы все эти случаи знаем и можем посчитать на пальцах одной руки. А квартирные кражи происходят ежедневно тысячами.
Это как боязнь летать самолетами. Один их самых безопасных видов транспорта в мире. Несколько авиакатастроф в год и весь мир о них узнаёт моментально.
И никто не задумывается, что в автомобильных авариях люди ежедневно гибнут тысячами
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