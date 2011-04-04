Striker написав:

А как насчёт того, чтобы просто держать валюту на текущих счетах? У меня в ТАСе лежат $ просто без процентов, потому что возиться с наличкой нет ни желания, ни времени. Можно переложить в Конкорд под 3% на текущий, но смысл из-за этих копеек парить себе мозг. А так, вдруг чего, я хоть могу конвертнуть usd в uah по нормальному курсу и снять потом всё в любом банкомате. Грн тоже держу на текущих, чтобы можно было перебросить и купить валюту, в крайнем случае снять и купить в обменке.