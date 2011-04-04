Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Faceless вы что то путаете, нынешнюю статистику не знаю, но до войны 25000 краж в месяц, не меньше. Ну с уменьшением территории и населения, ну на новую полицию чуток заложим, думаю, что не меньше 10000 в месяц сейчас. А ещё есть грабежи и разбои. Так что, где то сотня тысяч на 2 случая с ячейками
Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия. Разбои - с оружием
ramaz написав:В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".
А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія, що у випадку нового шухеру так же не вчинять При новий ставках в лихварях та нових чорних лебедях на горизонтах, краще монетки перекласти під грушу
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству
Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно. Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные. О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир
Stringer написав:Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия. Разбои - с оружием
Да, мог не досмотреть. Тогда тем более получается, что вероятность, что ограбят квартиру, выше в десятки раз.
omb написав:
Stringer написав:
omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству
Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно. Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные. О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир
Так ячеек тысячи, а квартир же не сотни миллионов? Получается, вероятность ограбления квартиры выше почти в сто раз