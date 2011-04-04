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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:34

  freeze написав:
  Stringer написав:Насчёт гораздо больших краж из банковских ячеек - это миф! Мы все эти случаи знаем и можем посчитать на пальцах одной руки. А квартирные кражи происходят ежедневно тысячами.


А вы представляете сколько в стране квартир и сколько банковских ячеек ?
Думаю банковские ячейки в процентном отношении обносят на порядок чаще.

Ну даже если прикинуть, не уверен. Ячеек кол-во оценить сложно, но можно хотя бы прикинуть порядок - думаю, это четырехзначное число, пусть тысяч 5. Число ограблений ячеек за последние лет 20 - ну самих пострадавших ячеек собственно - несколько десятков, ну пусть 50. Порядка 1%, а может и меньше.
Количество квартирных краж:
https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-z-kozhnim-dnem-zrostaye-kilkist-kvartirnih-pograbuvan-poradi-eksperta-1387224.html
https://ua.112.ua/statji/kvartyrni-kradizhky-na-iaki-kvartyry-naichastishe-zazikhaiut-zlodii-i-iak-vid-nykh-uberehtysia-403123.html
Т.е. 10-15 тысяч ежегодно. За 20 лет - 200 000 - 300 000 квартир. Вряд ли в Украине 20-30 млн квартир (если говорить об 1%). Т.е. чисто статистически - вероятность, что ограбят квартиру, выше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:39

Faceless вы что то путаете, нынешнюю статистику не знаю, но до войны 25000 краж в месяц, не меньше. Ну с уменьшением территории и населения, ну на новую полицию чуток заложим, думаю, что не меньше 10000 в месяц сейчас. А ещё есть грабежи и разбои.
Так что, где то сотня тысяч на 2 случая с ячейками
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:44

Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия.
Разбои - с оружием
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:51

  Striker написав:
  ramaz написав:В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".

А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.

Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія, що у випадку нового шухеру так же не вчинять :mrgreen:
При новий ставках в лихварях та нових чорних лебедях на горизонтах, краще монетки перекласти під грушу :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
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Скупердяй
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:13

  Stringer написав:
  omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству

Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно.
Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные.
О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Stringer написав:Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия.
Разбои - с оружием

Да, мог не досмотреть.
Тогда тем более получается, что вероятность, что ограбят квартиру, выше в десятки раз.


omb написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству

Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно.
Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные.
О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир


Так ячеек тысячи, а квартир же не сотни миллионов? Получается, вероятность ограбления квартиры выше почти в сто раз
Faceless
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