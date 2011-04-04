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Faceless вы что то путаете, нынешнюю статистику не знаю, но до войны 25000 краж в месяц, не меньше. Ну с уменьшением территории и населения, ну на новую полицию чуток заложим, думаю, что не меньше 10000 в месяц сейчас. А ещё есть грабежи и разбои. Так что, где то сотня тысяч на 2 случая с ячейками
Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия. Разбои - с оружием
ramaz написав:В случае чего могут ввести ограничения на обмен или вообще его прикрыть "Извините, ведутся технические работы".
А нельзя просто переждать и не снимать ничего в таком случае? Как минимум, Вы просто ничего не потеряете. Ну а если банк вообще накроется, то тут уже никто не застрахован, получите потом от Фонда по какому-то курсу.
Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія, що у випадку нового шухеру так же не вчинять При новий ставках в лихварях та нових чорних лебедях на горизонтах, краще монетки перекласти під грушу
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству
Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно. Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные. О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир
Stringer написав:Faceless Ага, почитал ссылки и понял где ошибка, кражи и грабежи - это разные преступления, а не синонимы. Кража - тайное похищение имущества, когда воры залазят в отсутствие хозяев. Грабежи - это открытое похищение имущества под угрозой или применением насилия. Разбои - с оружием
Да, мог не досмотреть. Тогда тем более получается, что вероятность, что ограбят квартиру, выше в десятки раз.
omb написав:
Stringer написав:
omb написав:Stringer чтобы сравнивать кражи с ячеек и квартир для начала их надо сопоставить по количеству
Я и сравнил, статистику по конкретным годам можете поискать самостоятельно. Ежемесячно происходит не менее 25000 краж, не все они квартирные. О каждом случае кражи из банковских ячеек пишет пресса - их не больше, чем одна на два года
так одна кража в год с ячейки и равняется сотни тысячам краж с квартир, сколько там тех ячеек в стране и сколько квартир
Так ячеек тысячи, а квартир же не сотни миллионов? Получается, вероятность ограбления квартиры выше почти в сто раз
Скупердяй написав:Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія
Тоже придерживаюсь мнения что если уж использовать валюту как некий аналог инвестиций то лучше держать её за пределами страны. В стране если и держать некую сумму то только в сумму страхового запаса (тут уже каждый сам для себя считает сколько это).
Если в стране будет очередной катаклизм то страхового запаса хватит на первое время. А далее в зависимости от ситуации: если банковская система сохраняется хоть в рабочем виде остается возможность по мере надобности мелкими порциями забирать валюту на проедание. Если же будет какой-т тотальный капец то валюта не особо то и нужна будет, разве что как средство финансирования выезда.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польскому банку для українськоготуристаhttps://cutt.ly/konto_w_Polsce
UK рахунок в Monzohttps://join.monzo.com/r/kz909qb
UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWisehttps://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Скупердяй написав:Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія
Тоже придерживаюсь мнения что если уж использовать валюту как некий аналог инвестиций то лучше держать её за пределами страны. В стране если и держать некую сумму то только в сумму страхового запаса (тут уже каждый сам для себя считает сколько это).
Если в стране будет очередной катаклизм то страхового запаса хватит на первое время. А далее в зависимости от ситуации: если банковская система сохраняется хоть в рабочем виде остается возможность по мере надобности мелкими порциями забирать валюту на проедание. Если же будет какой-т тотальный капец то валюта не особо то и нужна будет, разве что как средство финансирования выезда.
Ну закордоном тримати валюту, це доволі складно ... ставки там ще нижчі, ще треба пояснювати надходження коштів, ну і потрібно там бувати, та і чотирьохзначні суми, це дріб"язок. Та і коли потрібно буде оперативний доступ, також не все буде швидко. Тому поки найкращий варіант "груша", якщо економіка почне працювати, тоді можна буде і знову у лихварів пікнічкувати
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!