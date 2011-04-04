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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:19
vitaliy_berdinskikh написав: Скупердяй написав:
Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія
Тоже придерживаюсь мнения что если уж использовать валюту как некий аналог инвестиций то лучше держать её за пределами страны. В стране если и держать некую сумму то только в сумму страхового запаса (тут уже каждый сам для себя считает сколько это).
Если в стране будет очередной катаклизм то страхового запаса хватит на первое время. А далее в зависимости от ситуации: если банковская система сохраняется хоть в рабочем виде остается возможность по мере надобности мелкими порциями забирать валюту на проедание. Если же будет какой-т тотальный капец то валюта не особо то и нужна будет, разве что как средство финансирования выезда.
- тотальный карантин, то никакого выезда (только ползком до румынской границе)
очередной катаклизм идет почти нон-стоп с 2014 года, есть риск-факторы, которые надо оценивать при каждом случае (депо, ОВДП, золото, на текущем, под грушей, и тд) и потом принимать решение
-держать за границей-(если не собираетесь эмигрировать) -нет смысла
про мелкие порции -лучше не вспоминайте, снимал в 2014г 11к+
мелкими порциями по 560/570 долл в день (про лимит 15к забыли?)-заняло почти месяц ежедневного хождения в банк (и хорошо, что там всегда была валюта-Укрэксим)
а если карантин и по 2-3 чел в отделение (а если еще зимой), то будете стоять на морозе возле банка за мелкой порцией и спрашивать: а сегодня валюту подвезли?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:29
Faceless написав:
И те, кто "попал там, сям" в большинстве случаев деньги от фонда получили.
получал от фонда в 4х банках-через 9-12 месяцев...
записи по горячей линии (куда хрен дозвонишься со 120-й попытки), идеального варианта нет, но под грушей на последние 10 лет надежней, если страшно(когда много денег)-инвестируйте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:41
Амвросий написав: omb написав: Амвросий написав:
Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.
Ну так в случае шухера ты же их не снимешь и что дальше?
врядли в сложившихся условиях такой шухер возможен. Тому есть много причин.
По крайней мере пока предспосылок для такого не видно. Если чтото будет намечаться, это будет видно заранее.
Коли буде шухер, думаю пересічний дізнається по-факту, зарання його повідомляти не будуть
Дивлячись на економічну ситуацію, тобто спад економіки, борги і т.д., є ймовірність піти по Аргентинському чи Венесуалькому шляху, і через 2% річних по валюти ставати спонсором цього карнавалу не хочеться.
А гривню маринувати на вільних депо під 10% це норм, але вчасно відкуитися можна не встигнути
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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