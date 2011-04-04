Додано: Суб 06 чер, 2020 18:19

vitaliy_berdinskikh написав: Скупердяй написав: Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія Та да, всі моляться на Фонд, який має заборгованість перед НБУ в районі 60 млрд. але існує варіант як в 90-х роках люди залишились замість коштів лише з книжками вкладів СРСР ... можна звичайно фантазувати, що то був форс-мажор, країна розпалася, але де гарантія

Тоже придерживаюсь мнения что если уж использовать валюту как некий аналог инвестиций то лучше держать её за пределами страны. В стране если и держать некую сумму то только в сумму страхового запаса (тут уже каждый сам для себя считает сколько это).



Если в стране будет очередной катаклизм то страхового запаса хватит на первое время. А далее в зависимости от ситуации: если банковская система сохраняется хоть в рабочем виде остается возможность по мере надобности мелкими порциями забирать валюту на проедание. Если же будет какой-т тотальный капец то валюта не особо то и нужна будет, разве что как средство финансирования выезда. Тоже придерживаюсь мнения что если уж использовать валюту как некий аналог инвестиций то лучше держать её за пределами страны. В стране если и держать некую сумму то только в сумму страхового запаса (тут уже каждый сам для себя считает сколько это).Если в стране будет очередной катаклизм то страхового запаса хватит на первое время. А далее в зависимости от ситуации: если банковская система сохраняется хоть в рабочем виде остается возможность по мере надобности мелкими порциями забирать валюту на проедание. Если же будет какой-т тотальный капец то валюта не особо то и нужна будет, разве что как средство финансирования выезда.

- тотальный карантин, то никакого выезда (только ползком до румынской границе)очередной катаклизм идет почти нон-стоп с 2014 года, есть риск-факторы, которые надо оценивать при каждом случае (депо, ОВДП, золото, на текущем, под грушей, и тд) и потом принимать решение-держать за границей-(если не собираетесь эмигрировать) -нет смыслапро мелкие порции -лучше не вспоминайте, снимал в 2014г 11к+мелкими порциями по 560/570 долл в день (про лимит 15к забыли?)-заняло почти месяц ежедневного хождения в банк (и хорошо, что там всегда была валюта-Укрэксим)а если карантин и по 2-3 чел в отделение (а если еще зимой), то будете стоять на морозе возле банка за мелкой порцией и спрашивать: а сегодня валюту подвезли?