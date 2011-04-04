Додано: Суб 06 чер, 2020 20:33

На самом деле, стратегия сохранения сбережений зависит от их размера. Если есть пара тысяч долларов, то кроме как под грушой, никакой стратегии не нужно.

Если есть пару десятков тысяч, то их нужно делить между грушой и счетами в банках со свободным доступом, и что то положить на депозит в госах.

В этих двух случаях, ячейка возможно излишня.

Но когда сбережения исчисляются сотней тысяч и больше, тогда диверсификация должна быть всеобъемлющей.

Ячейка, депозиты, банковские счета со свободным доступом, груша, и цифровая валюта.

В любом случае, хранить много денег дома, самое небезопасное решение.

Безопасность своей семьи нужно ограждать от воров и грабителей.

Лично я, храню в доме минимум денег, буквально на две недели жизни семьи, и всегда говорю об этом всем - от сантехника и садовника, до всех соседей и знакомых, чтобы ни у кого не возникло соблазна, навести грабителей на мою семью.

Любая работа на дому с привлечением посторонних людей, заканчивается тем, что им говорят- денег в доме нет, хотите оплаты наличными - говорите сумму за два дня, чтобы я ее мог привезти наликом, или давайте карты, куда я могу перевести деньги за услуги.

Хер с этими деньгами, но паяльник в заднице, это для любителей особых ощущений