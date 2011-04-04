RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:48

якщо дєнєг дуже багато (>1М $) тоді рекомендації такі

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8598
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:00

  uaprofi написав:
  Амвросий написав:
  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.


да ууужжж...
как показал недавний месяц март - в случае малейшего шухера:
- выдача валюты может совсем прекратится со счетов (на этот раз не прелетел самолёт - в следующий раз например не приплывёт параход)
- часть отделений банков может отказаться полностью закрытой, а в некоторых может быть ограниченно количество посетителей или изменён график работы
- в ИБ могут проводится всякие "рехламентные" наработки
- карточный курс будет полностью оторван от реальности (т.е. если снять гривну с валютной карты и откупить наличную валюту потери могут составлять около 10%)
- покупка продажа валюты в ИБ - тоже будет производится с огромной маржой
- ну и любимая "балалайка" банков в таких ситуациях лимиты кассы, заказ денег, лимиты по картам...

З.Ы.
в случае шухера нужно иметь запас нала хотябы на пару месяцев

Сюда же можно добавить "непредвиденные" технические проблемы в банках, ОПСОСах, которые теперь случаются все чаще - и доступа к средствам уже нет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9700
З нами з: 03.11.08
Подякував: 712 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:43

  Скупердяй написав:Коли буде шухер, думаю пересічний дізнається по-факту, зарання його повідомляти не будуть :mrgreen:


заранее сообщать конечно не будут, но сигналы появятся заранее. И после появления сигналов будет ещё некоторый запас времени. Пока таких сигналов не видно :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 26.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:53

  Амвросий написав:
  Скупердяй написав:Коли буде шухер, думаю пересічний дізнається по-факту, зарання його повідомляти не будуть :mrgreen:


заранее сообщать конечно не будут, но сигналы появятся заранее. И после появления сигналов будет ещё некоторый запас времени. Пока таких сигналов не видно :D

Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:И много таких вариантов?

В СоСо є.
12% в Спорті і Газмясі не поточні а місячні.
9 ше є в Ахметбая, Пишки, Алли, Валі.
Може ше хто підкаже?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33732
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:14

Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8598
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 906907908909
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Скупердяй і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214797
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.