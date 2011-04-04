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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:48
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:00
Сюда же можно добавить "непредвиденные" технические проблемы в банках, ОПСОСах, которые теперь случаются все чаще - и доступа к средствам уже нет.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:43
Додано: Суб 06 чер, 2020 22:53
Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:11
Re: Байки про банки і не тільки....
В СоСо є.
12% в Спорті і Газмясі не поточні а місячні.
9 ше є в Ахметбая, Пишки, Алли, Валі.
Може ше хто підкаже?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:14
Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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