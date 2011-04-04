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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:48
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:00
Сюда же можно добавить "непредвиденные" технические проблемы в банках, ОПСОСах, которые теперь случаются все чаще - и доступа к средствам уже нет.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:43
Додано: Суб 06 чер, 2020 22:53
Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:11
Re: Байки про банки і не тільки....
В СоСо є.
12% в Спорті і Газмясі не поточні а місячні.
9 ше є в Ахметбая, Пишки, Алли, Валі.
Може ше хто підкаже?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:14
Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:29
Ну зараз цей рік, все на виніс ... всю скирду буду під грушею маринувати, поки не почнеться ріст економіки. Причому все в валюту. А то дивлячись, що наш Шлимазлий Ребе не тільки без рук грає на роялі, але ще державою керую також одним місцем. ))) Іноді краще мати нульовий дохід, чим реальний збиток
П.С. вже читав, що хочуть зробити нульову декларацію, тому в бетоні і депо стає ризиковано тримати монетки, візьмут з них подать ... на пікнічок казнокрадів.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 07 чер, 2020 05:08
Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.
Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.
Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Жадность и Отвага!
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