Додано: Нед 07 чер, 2020 06:50

Скупердяй написав: Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати

экономика, как любая другая система, обладает инерционностью. Не может вот так с бухты барахты курс валют резко взлететь. Для того чтобы он взлетел нужно больше наличной гривны, для этого нужно её эмитировать. Подождать пока она разойдется по бизнесу и населению. И только тогда можно будет поднимать курс валюты. Если поднять раньше, валюту просто никто не будет покупать, т.к. не будет хватать гривны.Рост объёма наличной гривны будет виден по отчетам НБУ. За последнее время действительно наблюдается небольшой прирост наличной гривны, но также растут и ЗВР. Поэтому нет поводов для резких скачков как в 2014-2015.Помню ещё летом 2013 года обсуждался курс 50 по показателям НБУ. И только через год курс пошел в рост. Сейчас индикатор показывает курс 31.