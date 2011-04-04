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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:48

якщо дєнєг дуже багато (>1М $) тоді рекомендації такі

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:00

  uaprofi написав:
  Амвросий написав:
  omb написав:ваши предложения?

Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.


да ууужжж...
как показал недавний месяц март - в случае малейшего шухера:
- выдача валюты может совсем прекратится со счетов (на этот раз не прелетел самолёт - в следующий раз например не приплывёт параход)
- часть отделений банков может отказаться полностью закрытой, а в некоторых может быть ограниченно количество посетителей или изменён график работы
- в ИБ могут проводится всякие "рехламентные" наработки
- карточный курс будет полностью оторван от реальности (т.е. если снять гривну с валютной карты и откупить наличную валюту потери могут составлять около 10%)
- покупка продажа валюты в ИБ - тоже будет производится с огромной маржой
- ну и любимая "балалайка" банков в таких ситуациях лимиты кассы, заказ денег, лимиты по картам...

З.Ы.
в случае шухера нужно иметь запас нала хотябы на пару месяцев

Сюда же можно добавить "непредвиденные" технические проблемы в банках, ОПСОСах, которые теперь случаются все чаще - и доступа к средствам уже нет.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:43

  Скупердяй написав:Коли буде шухер, думаю пересічний дізнається по-факту, зарання його повідомляти не будуть :mrgreen:


заранее сообщать конечно не будут, но сигналы появятся заранее. И после появления сигналов будет ещё некоторый запас времени. Пока таких сигналов не видно :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:53

  Амвросий написав:
  Скупердяй написав:Коли буде шухер, думаю пересічний дізнається по-факту, зарання його повідомляти не будуть :mrgreen:


заранее сообщать конечно не будут, но сигналы появятся заранее. И после появления сигналов будет ещё некоторый запас времени. Пока таких сигналов не видно :D

Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:И много таких вариантов?

В СоСо є.
12% в Спорті і Газмясі не поточні а місячні.
9 ше є в Ахметбая, Пишки, Алли, Валі.
Може ше хто підкаже?
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:14

Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:29

  greenozon написав:Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите

Ну зараз цей рік, все на виніс ... всю скирду буду під грушею маринувати, поки не почнеться ріст економіки. Причому все в валюту. А то дивлячись, що наш Шлимазлий Ребе не тільки без рук грає на роялі, але ще державою керую також одним місцем. ))) Іноді краще мати нульовий дохід, чим реальний збиток :mrgreen:
П.С. вже читав, що хочуть зробити нульову декларацію, тому в бетоні і депо стає ризиковано тримати монетки, візьмут з них подать ... на пікнічок казнокрадів.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 05:08

  Амвросий написав:Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.

Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.

Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.

Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 06:50

  Скупердяй написав:Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати :mrgreen:


экономика, как любая другая система, обладает инерционностью. Не может вот так с бухты барахты курс валют резко взлететь. Для того чтобы он взлетел нужно больше наличной гривны, для этого нужно её эмитировать. Подождать пока она разойдется по бизнесу и населению. И только тогда можно будет поднимать курс валюты. Если поднять раньше, валюту просто никто не будет покупать, т.к. не будет хватать гривны.

Рост объёма наличной гривны будет виден по отчетам НБУ. За последнее время действительно наблюдается небольшой прирост наличной гривны, но также растут и ЗВР. Поэтому нет поводов для резких скачков как в 2014-2015.

Помню ещё летом 2013 года обсуждался курс 50 по показателям НБУ. И только через год курс пошел в рост. Сейчас индикатор показывает курс 31. :)
Амвросий
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