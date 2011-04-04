Додано: Нед 07 чер, 2020 10:25

lubopytnaya написав: Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.

Никаких других отличий от срочных депозитов нет. Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.Никаких других отличий от срочных депозитов нет.

Я, конечно, далеко не гуру, а всего лишь новичок на форуме. Но мне почему-то кажется, что отличие таки есть. В первом варианте Вы положили деньги на определенный срок, расслабились и получаете свои фиксированные проценты. Но это до того момента, пока курс не начал резко взлетать.Во втором варианте же можно поиграться на валютных качелях, что уже добавляет азарта. Пока всё тихо-спокойно - лежат UAH на текущих под 10-12%, что практически не отличается от текущих ставок по депозитам. Если видишь, что курс вроде как на дне, то можно прикупить валюты на часть котлеты. Даже если вдруг это ещё не совсем дно, то много не потеряешь, но при росте доллара/евро можешь наварить прилично больше, чем просто на депо под 13%. Всё это действительно пока с банками всё более-менее хорошо, в противном случае всем будет плохо. Только с той разницей, что с текущих таки есть шанс выскочить, а со срочных - нет. Это мои мысли вслух, может я в чём-то неправ.