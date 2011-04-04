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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:48
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:00
Сюда же можно добавить "непредвиденные" технические проблемы в банках, ОПСОСах, которые теперь случаются все чаще - и доступа к средствам уже нет.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:43
Додано: Суб 06 чер, 2020 22:53
Хм, а те що майже 2 місяці не робила економіка, притоки валюти від заробітчан зменьшились (тому що вони через карантин втратили роботу), при владі мяко кажути не надто компетенті керівники ... далі насувається світова криза, яка в будь-якому випадку накриє і нас. Ну як на мене тут сигналів більше чим достатньо, можливо я і помиляюсь. Але ... тиха українська ніч, але сало потрібно переховати
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:11
Re: Байки про банки і не тільки....
В СоСо є.
12% в Спорті і Газмясі не поточні а місячні.
9 ше є в Ахметбая, Пишки, Алли, Валі.
Може ше хто підкаже?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:14
Скупердяй
моє шанування старим досвідченим форумчанам!
що у вас нового, куда путь дорожку зараз держите
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:29
Ну зараз цей рік, все на виніс ... всю скирду буду під грушею маринувати, поки не почнеться ріст економіки. Причому все в валюту. А то дивлячись, що наш Шлимазлий Ребе не тільки без рук грає на роялі, але ще державою керую також одним місцем. ))) Іноді краще мати нульовий дохід, чим реальний збиток
П.С. вже читав, що хочуть зробити нульову декларацію, тому в бетоні і депо стає ризиковано тримати монетки, візьмут з них подать ... на пікнічок казнокрадів.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 07 чер, 2020 05:08
Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.
Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.
Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 07 чер, 2020 06:50
экономика, как любая другая система, обладает инерционностью. Не может вот так с бухты барахты курс валют резко взлететь. Для того чтобы он взлетел нужно больше наличной гривны, для этого нужно её эмитировать. Подождать пока она впитается экономикой. И только тогда можно будет поднимать курс валюты. Если поднять раньше, валюту просто никто не будет покупать, т.к. не будет хватать гривны.
Рост объёма наличной гривны будет виден по отчетам НБУ. За последнее время действительно наблюдается небольшой прирост наличной гривны, но также растут и ЗВР. Поэтому нет поводов для резких скачков как в 2014-2015.
Помню ещё летом 2013 года обсуждался курс 50 по показателям НБУ. И только через год курс пошел в рост. Сейчас показатели на уровне 31
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:25
Я, конечно, далеко не гуру, а всего лишь новичок на форуме. Но мне почему-то кажется, что отличие таки есть. В первом варианте Вы положили деньги на определенный срок, расслабились и получаете свои фиксированные проценты. Но это до того момента, пока курс не начал резко взлетать. Во втором варианте же можно поиграться на валютных качелях, что уже добавляет азарта. Пока всё тихо-спокойно - лежат UAH на текущих под 10-12%, что практически не отличается от текущих ставок по депозитам. Если видишь, что курс вроде как на дне, то можно прикупить валюты на часть котлеты. Даже если вдруг это ещё не совсем дно, то много не потеряешь, но при росте доллара/евро можешь наварить прилично больше, чем просто на депо под 13%. Всё это действительно пока с банками всё более-менее хорошо, в противном случае всем будет плохо. Только с той разницей, что с текущих таки есть шанс выскочить, а со срочных - нет. Это мои мысли вслух, может я в чём-то неправ.
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