lubopytnaya написав:
Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.
Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.
Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Стало быстро, но всё равно среагировать можно.
1. Вводятся различные заградительные тарифы
2. Лимиты по картам
3. "Аттракционы невиданной щедрости", особенно с "мутными схемами" в обход обычной процентной ставки (чтоб не палиться перед НБУ)
Например в Михалыче, я за недельку вынес всё с карт ("национальный депозит" НСМЭП работал до последнего, визы неплохо работали, мастер отвалился самым первым почти сразу). И уже в ТАСе получил почти 1000грн начисленных процентов за срок "от начала месяца - до введения ВА"
Среагировать можно, но нужно очень внимательно следить. Буквально каждый день на форуме мониторить ситуацию.
Может кого-то перестали устраивать нынешние пикнички, или есть другое более прибыльное занятие, и тратить время на мониторинг банковской системы потеряло смысл - тогда да, или забирать как Скупердяй, или "во все тяжкие" на максималках как lubopytnaya
Но можно идти по "активной стратегии" - держать всё на картах с "депозитным процентом", иметь на готове колоду карт с бесплатными манисендами-обналичкой, активно мониторить форум. И тогда более-менее получается "и проценты съесть, и на ВА не сесть"