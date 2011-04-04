Додано: Нед 07 чер, 2020 11:14

Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.



Но как пример "активной стратегии" - Игорь Алексеевич буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин