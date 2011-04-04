|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:09
lubopytnaya написав: Амвросий написав:
Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.
Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.
Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.
Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Стало быстро, но всё равно среагировать можно.
1. Вводятся различные заградительные тарифы
2. Лимиты по картам
3. "Аттракционы невиданной щедрости", особенно с "мутными схемами" в обход обычной процентной ставки (чтоб не палиться перед НБУ)
Например в Михалыче, я за недельку вынес всё с карт ("национальный депозит" НСМЭП работал до последнего, визы неплохо работали, мастер отвалился самым первым почти сразу). И уже в ТАСе получил почти 1000грн начисленных процентов за срок "от начала месяца - до введения ВА"
Среагировать можно, но нужно очень внимательно следить. Буквально каждый день на форуме мониторить ситуацию.
Может кого-то перестали устраивать нынешние пикнички, или есть другое более прибыльное занятие, и тратить время на мониторинг банковской системы потеряло смысл - тогда да, или забирать как Скупердяй
, или "во все тяжкие" на максималках как lubopytnaya
Но можно идти по "активной стратегии" - держать всё на картах с "депозитным процентом", иметь на готове колоду карт с бесплатными манисендами-обналичкой, активно мониторить форум. И тогда более-менее получается "и проценты съесть, и на ВА не сесть"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11567
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6850 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:14
Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.
Но как пример "активной стратегии" - Игорь Алексеевич буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11567
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6850 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:59
Ігор Олексійович, це реально крутий чувак!
Уважно перечитайте його дописи. Я багато чому навчився від нього. Лейтмотив пєстні: ми не лОхи, лОхи не ми... :
Игорь Алексеевич написав:
не кидалово, а переход к спорам и решения проблем в судах
V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
интересно, кто то читает такие поэмы????
Читаю з великим задоволенням
До речі, ваші оповіді про кидки банків менш цікаві
.
правда есть кидалово, но только не с моей стороны, а со стороны банка - михи.(никчемные договора по депозитам)
дельта были спорные моменты по кредитке, но они не подали в суд и уже и не подадут, т.к прошли все сроки давности
. значит видели, что там были тёмные начисления процентов на остаток по кредитке.
Игорь Алексеевич написав:
в а - банке говорят.
грн. полно. хотят кредитовать, но кому хотят впихнуть кредит с сумасшедшими процентами
, тот то дружит с головой и не хочет его брать.
а кто хочет взять, то банк не хочет этим идиотам давать
я им сказал, давайте хотя бы 2 лимона - я возьму и 100 пудов через мес. вас пошлю на небо за звёздочкой. они зависли
.))
Для роздумів...
Как известно, с 2009 года АО "УкрСиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных АИС кредитов в размере порядка $100 млн
в судебном порядке с поручителей — Дмитрия Святаша и Василия Полякова.
"Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств", — говорится в официальном заявлении DCH.
Нардеп-”регионал” обвинил Укрсиббанк в слежке за ним и членами его семьи.
По его словам, в 2008 году группе “АИС” была открыта кредитная линия УкрСиббанка под 15% годовых в валюте, а в конце года, когда автомобильный рынок “начало “штормить”, банк потребовал срочного погашения всего кредитного портфеля, при этом поднял в одностороннем порядке ставку сначала до 30% годовых в валюте, а затем — до 45%.
“Таким образом, долг был искусственно раздут до $100 млн и в разы превысил объем реального займа. На таких условиях погасить кредит не сможет ни один бизнес в Украине или где-либо в мире
. На определенном этапе переговоров в 2009-2010 гг. стало понятно, что стратегия банка не договориться о реструктуризации долгов, а продолжить искусственно накручивать долг”, — подчеркнул почетный президент “АИС”.
Ви самі винуваті, що позичили мені гроші!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:20
В приличном обществе вашему "чуваку" руки никто не подаст, не то что читать его опусы, как ловко он обманывает банки и не отдаёт кредиты
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11214
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:25
Stringer написав:
В приличном обществе вашему "чуваку" руки никто не подаст, не то что читать его опусы, как ловко он обманывает банки и не отдаёт кредиты
А "прилічне" товариство про що думає, коли видає кредити під такі відсотки? Там же скоринг, всє дєла...Хочуть отримати скажений прибуток, то і ризики скажені. Шукають лОхів, напарити кредити. А коли їх лошать, то не подобається.
Все справедливо. Ризикнули заради скажених прибутків, то не нийте тепер! Депозити в нас під який відсоток, а кредити? "Прилічне" товариство...
Ви кажіть, куме, кажіть...та не преказуйте...
Все справедливо! Якщо система затончена на пошук і кидок лОха, то не ображайся, що лОхом можуть зробити і тебе.
Ви самі винуваті, що я позичив у вас гроші!
Дають гроші - бери, бють - біжи! До суду! Найгуманнішого і найсправедливішого! З вовками жити, по вовчи вити.
Депутати і можновладці тирять промисловими масштабами з наших кишень. А ми теж не лохи, лохи не ми...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:38
Козак-характерник написав: Stringer написав:
В приличном обществе вашему "чуваку" руки никто не подаст, не то что читать его опусы, как ловко он обманывает банки и не отдаёт кредиты
А "прилічне" товариство про що думає, коли видає кредити під такі відсотки? Там же скоринг, всє дєла...Хочуть отримати скажений прибуток, то і ризики скажені. Шукають лОхів, напарити кредити. А коли їх лошать, то не подобається.
Все справедливо. Ризикнули заради скажених прибутків, то не нийте тепер! Депозити в нас під який відсоток, а кредити? "Прилічне" товариство...
Ви кажіть, куме, кажіть...та не преказуйте...
Все справедливо! Якщо система затончена на пошук і кидок лОха, то не ображайся, що лОхом можуть зробити і тебе.
Ви самі винуваті, що я позичив у вас гроші!
Дають гроші - бери, бють - біжи! До суду! Найгуманнішого і найсправедливішого! З вовками жити, по вовчи вити.
Дельта выдавала кредитные лимиты под льготный процент, и ещё кешбек платила.
Кем надо быть, чтобы не вернуть такой кредит?!
Если бы у меня были такие кумовья, я бы повесился
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11214
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:41
Stringer написав:
Дельта выдавала кредитные лимиты под льготный процент, и ещё кешбек платила.
Кем надо быть, чтобы не вернуть такой кредит?!
Если бы у меня были такие кумовья, я бы повесился
Ким бути? Законослухняним громадянином. Всі спірні питання вирішуються в суді...
Ігор Олексійович так і написав. Хто має претензію, то звертається туди. А питання моралі і цінностей в кожного своє. Я так само вчиняю з Міхою. І якщо в країні почнеться глобальний шухер, то найостанніше про що подумаю, як повернути гроші банку?
Поверну так само, як повертав Держбанк вклади громадянам СРСР. Ті хто брав кредити на початку 90-х, розумні люди були. Гіперінфляція все обнулила.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58
Козак-характерник написав: Stringer написав:
Дельта выдавала кредитные лимиты под льготный процент, и ещё кешбек платила.
Кем надо быть, чтобы не вернуть такой кредит?!
Если бы у меня были такие кумовья, я бы повесился
Ким бути? Законослухняним громадянином. Всі спірні питання вирішуються в суді...
Ігор Олексійович так і написав. Хто має претензію, то звертається туди. А питання моралі і цінностей в кожного своє. Я так само вчиняю з Міхою. І якщо в країні почнеться глобальний шухер, то найостанніше про що подумаю, як повернути гроші банку?
Поверну так само, як повертав Держбанк вклади громадянам СРСР. Ті хто брав кредити на початку 90-х, розумні люди були. Гіперінфляція все обнулила.
Не надо путать ситуацию с развратом. В Михайловском ситуация принципиальна иная, там до сих поры непонятно кому платить, а одна из банд ещё и счётчик включила. В дельте таких муток не было. И все честные люди рассчитались.
Ваш чувак бесчестный махинатор, и это не вопрос морали.
Если этому форумчанину закон позволит не только безнаказанно долги не отдавать, но допустим человека убить, как вы думаете он поступит?
Востаннє редагувалось Stringer
в Нед 07 чер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11214
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:01
Козак-характерник передадут долг коллектору, а они свое возьмут...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1334
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:02
Stringer написав:
Не надо путать ситуацию с развратом.
А Ви не помічаєте, що цей "разврат" вже скрізь проступає? Міха - це просто яскравий прикалад. Наші керманичи завели ситуацію в глухий кут. Все тріщить по швам. Ось зараз, карантин, хто платитиме кредити? З чого? Реально держава в стані неоголошуваного дефолту. А вони разганяють спекулятивну піраміду. Реального виробництва майже немає, живемо в борг, який просто треба обнулити.
Нас обкрадають всіх прямо і опосередковано, скрізь...І депутати перші злодії. Приклад Яника. Зібрав чумаданчик і відкатив. Ось така мораль і напутствіє лОхам-співгромадянам!
omb написав:Козак-характерник
передадут долг коллектору, а они свое возьмут...
Не смішно!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|214798
|
|
|50
|83003
|
|
|18
|21510
|
|