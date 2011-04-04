Додано: Нед 07 чер, 2020 11:59

Игорь Алексеевич написав: V2 написав: Игорь Алексеевич написав: интересно, кто то читает такие поэмы???? интересно, кто то читает такие поэмы????



Читаю з великим задоволенням



До речі, ваші оповіді про кидки банків менш цікаві Читаю з великим задоволеннямДо речі, ваші оповіді про кидки банків менш цікаві



не кидалово, а переход к спорам и решения проблем в судах .

правда есть кидалово, но только не с моей стороны, а со стороны банка - михи.(никчемные договора по депозитам)

дельта были спорные моменты по кредитке, но они не подали в суд и уже и не подадут, т.к прошли все сроки давности . значит видели, что там были тёмные начисления процентов на остаток по кредитке. правда есть кидалово, но только не с моей стороны, а со стороны банка - михи.(никчемные договора по депозитам)дельта были спорные моменты по кредитке, но. значит видели, что там были тёмные начисления процентов на остаток по кредитке.

Игорь Алексеевич написав: в а - банке говорят.

грн. полно. хотят кредитовать, но кому хотят впихнуть кредит с сумасшедшими процентами , тот то дружит с головой и не хочет его брать.

а кто хочет взять, то банк не хочет этим идиотам давать



я им сказал, давайте хотя бы 2 лимона - я возьму и 100 пудов через мес. вас пошлю на небо за звёздочкой. они зависли .)) в а - банке говорят.грн. полно. хотят кредитовать, но кому, тот то дружит с головой и не хочет его брать.а кто хочет взять, то банк не хочет этим идиотам даватья им сказал,.))

порядка $100 млн

На таких условиях погасить кредит не сможет ни один бизнес в Украине или где-либо в мире

Ігор Олексійович, це реально крутий чувак!Уважно перечитайте його дописи. Я багато чому навчився від нього. Лейтмотив пєстні: ми не лОхи, лОхи не ми... :Для роздумів...Как известно, с 2009 года АО "УкрСиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных АИС кредитов в размерев судебном порядке с поручителей — Дмитрия Святаша и Василия Полякова."Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств", — говорится в официальном заявлении DCH.Нардеп-”регионал” обвинил Укрсиббанк в слежке за ним и членами его семьи.По его словам, в 2008 году группе “АИС” была открыта кредитная линия УкрСиббанка под 15% годовых в валюте, а в конце года, когда автомобильный рынок “начало “штормить”, банк потребовал срочного погашения всего кредитного портфеля, при этом поднял в одностороннем порядке ставку сначала до 30% годовых в валюте, а затем — до 45%.“Таким образом, долг был искусственно раздут до $100 млн и в разы превысил объем реального займа.. На определенном этапе переговоров в 2009-2010 гг. стало понятно, что стратегия банка не договориться о реструктуризации долгов, а продолжить искусственно накручивать долг”, — подчеркнул почетный президент “АИС”.Ви самі винуваті, що позичили мені гроші!