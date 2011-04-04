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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:09

  Stringer написав:Если этому форумчанину закон позволит не только безнаказанно долги не отдавать, но допустим человека убить, как вы думаете он поступит?

Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. Ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:13

  Козак-характерник написав:
  Stringer написав:Если этому форумчанину закон позволит не только безнаказанно долги не отдавать, но допустим человека убить, как вы думаете он поступит?

Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.

Он уже себя показал
Да, было понятно, что в дельте миллионы кредитчиков, что за срок три года, в который закон позволяет взыскивать долги, на всех подать иски в суд нужно туева хуча юристов.
Я тоже мог спрогнозировать, что мелких заемщиков откинут, и судиться будут только с крупными. Какой он молодец что это просчитал , правда?
Пользоваться смертью банка, чтобы немножко обобрать его труп чистое мародерство.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:14

  Stringer написав: Какой он молодец что это просчитал , правда?

Звісно, молодець! :) Він же не у Вас чи мене з кишені гроші винув, а в шахраїв. А коли обдурюють шахрая, то мене це тішить... :) Фінансовий Робін Гуд.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28849
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  #<1 ... 908909910911
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