Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. Ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:09
Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. Ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:13
Он уже себя показал
Да, было понятно, что в дельте миллионы кредитчиков, что за срок три года, в который закон позволяет взыскивать долги, на всех подать иски в суд нужно туева хуча юристов.
Я тоже мог спрогнозировать, что мелких заемщиков откинут, и судиться будут только с крупными. Какой он молодец что это просчитал , правда?
Пользоваться смертью банка, чтобы немножко обобрать его труп чистое мародерство.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:14
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