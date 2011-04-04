RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:09

  Stringer написав:Если этому форумчанину закон позволит не только безнаказанно долги не отдавать, но допустим человека убить, как вы думаете он поступит?

Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. Ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28852
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:13

  Козак-характерник написав:
  Stringer написав:Если этому форумчанину закон позволит не только безнаказанно долги не отдавать, но допустим человека убить, как вы думаете он поступит?

Вчинить так, як заважає потрібним. А моя чи Ваша оцінка, то вже субєктивна думка. ви все намагаєтеся затиснути в рамки своєї моралі. А вона в кожного своя.

Он уже себя показал
Да, было понятно, что в дельте миллионы кредитчиков, что за срок три года, в который закон позволяет взыскивать долги, на всех подать иски в суд нужно туева хуча юристов.
Я тоже мог спрогнозировать, что мелких заемщиков откинут, и судиться будут только с крупными. Какой он молодец что это просчитал , правда?
Пользоваться смертью банка, чтобы немножко обобрать его труп чистое мародерство.
Stringer
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 23.01.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:14

  Stringer написав: Какой он молодец что это просчитал , правда?

Звісно, молодець! :) Він же не у Вас чи мене з кишені гроші винув, а в шахраїв. А коли обдурюють шахрая, то мене це тішить... :) Фінансовий Робін Гуд.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28852
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:58

Прілічная кумпанія

Зображення
Были среди вкладчиков и те, кто банкротство банка пережить не смог в буквальном смысле этого слова.

"В нашей области человек не выдержал, повесился. В Запорожье человек сильно болел, банкротство банка его добило, и он покончил с жизнью. Только по Дельте нам известно не менее 4 случаев суицида", — говорит Самковская.

Стоимость активов Дельта банка "на бумаге" достигала более 60 млрд грн. Однако, когда дело дошло до ликвидации оказалось, что банк, как выражаются банкиры, "выпотрошен".

Оценочная стоимость активов едва ли превышала 20 млрд, а самые ценные активы банка были выведены собственниками банка, а также взяты в залог своих кредитов государственными институциями.

"Таких масштабных схем как в "Дельте", я не видел еще нигде. Аудиторы, которых привлекли к анализу ситуации в банке, установили, что отчетность не просто искажалась — ее, по сути, в последние годы перед временной администрацией, "рисовали".

Я не понимаю, как регулятор этого не увидел? Ведь в банке работал куратор НБУ. Куда он смотрел?", — сокрушался ликвидатор банка Кадыров в одном из своих интервью.

Вопрос ликвидатора Дельты особенно актуален на фоне того, что банки, которые имеют статус "проблемных" и получают рефинансирование от НБУ согласно законодательству, находятся под усиленным надзором. Они подвергаются не только плановым и внеплановым проверкам, но в них делегируются также представители регулятора, так называемые "кураторы", которые должны следить за недопущением выведения активов и нарушением законодательства.

Тем не менее, регулятор всех нарушений не видел. Происходило это в том числе и потому, что как сказано в аудиторском отчете, в НБУ подавалась совершенно другая отчетность, которая не соответствовала действительности.

В рамках подготовки статьи, автору удалось ознакомится с десятками уголовных дел, которые "пылятся" в правоохранительных органах.

Операции, задокументированные в этих уголовных делах, говорят о том, что масштабные финансовые махинации в банке начали проводится еще за несколько лет до начала финансового кризиса.

Вывод средств из Дельта-банка — это огромные тома уголовных дел, а на прочтение одного форенсик-аудита может уйти неделя. Так выглядят основные направления вывода средств из банка.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 30/649126/
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28852
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 908909910911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Скупердяй і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8545)
07.06.2020 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.