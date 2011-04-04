Додано: Нед 07 чер, 2020 15:58

Только по Дельте нам известно не менее 4 случаев суицида

60 млрд

20 млрд

самые ценные активы банка были выведены собственниками банка, а также взяты в залог своих кредитов государственными институциями

Были среди вкладчиков и те, кто банкротство банка пережить не смог в буквальном смысле этого слова."В нашей области человек не выдержал, повесился. В Запорожье человек сильно болел, банкротство банка его добило, и он покончил с жизнью.", — говорит Самковская.Стоимость активов Дельта банка "на бумаге" достигала болеегрн. Однако, когда дело дошло до ликвидации оказалось, что банк, как выражаются банкиры, "выпотрошен".Оценочная стоимость активов едва ли превышала, а"Таких масштабных схем как в "Дельте", я не видел еще нигде. Аудиторы, которых привлекли к анализу ситуации в банке, установили, что отчетность не просто искажалась — ее, по сути, в последние годы перед временной администрацией, "рисовали".Я не понимаю, как регулятор этого не увидел? Ведь в банке работал куратор НБУ. Куда он смотрел?", — сокрушался ликвидатор банка Кадыров в одном из своих интервью.Вопрос ликвидатора Дельты особенно актуален на фоне того, что банки, которые имеют статус "проблемных" и получают рефинансирование от НБУ согласно законодательству, находятся под усиленным надзором. Они подвергаются не только плановым и внеплановым проверкам, но в них делегируются также представители регулятора, так называемые "кураторы", которые должны следить за недопущением выведения активов и нарушением законодательства.Тем не менее, регулятор всех нарушений не видел. Происходило это в том числе и потому, что как сказано в аудиторском отчете, в НБУ подавалась совершенно другая отчетность, которая не соответствовала действительности.В рамках подготовки статьи, автору удалось ознакомится с десятками уголовных дел, которые "пылятся" в правоохранительных органах.Операции, задокументированные в этих уголовных делах, говорят о том, что масштабные финансовые махинации в банке начали проводится еще за несколько лет до начала финансового кризиса.Вывод средств из Дельта-банка — это огромные тома уголовных дел, а на прочтение одного форенсик-аудита может уйти неделя. Так выглядят основные направления вывода средств из банка.